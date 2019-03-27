На севере Петербурга горит завод

Пожар начался в среду вечером на территории завода на Сердобольской улице в Приморском районе Петербурга . Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоили второй номер сложности.

"Сообщение о пожаре по улице Сердобольской, 64 поступило 20:45 мск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут. К моменту их прибытия огонь выбивался из окон второго этажа трехэтажного отдельно стоящего здания размером 12 х 45 м. Из-за сильного задымления и угрозы распространения пламени пожару присвоили второй номер сложности", — сказали в пресс-службе.

Площадь пожара еще не установлена. На месте ЧП работают 110 человек личного состава и 25 единиц техники.