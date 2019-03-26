В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В московской квартире было обнаружено тело генерал-майора ФСБ . Как сообщают СМИ, это бывший сотрудник 10-го отдела КГБ Сергей Соколов . По предварительным данным, мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности — пока ничто не свидетельствует о криминальном характере смерти. В квартире покойного правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, после чего следователи завели уголовное дело о незаконном обороте оружия

В квартире одного из домов на северо-западе Москвы обнаружили тело хозяина жилплощади — генерал-майора ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова , в настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти мужчины. По предварительным данным, на теле не обнаружили видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы проверки будет принято процессуальное решение.

По данным сайта kp.ru, умерший — сотрудник 10-го отдела КГБ, генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Полиция нашла тело 59-летнего мужчины вечером в воскресенье, 24 марта, вскрыв квартиру по обращению родственницы — она заявила о его пропаже, поскольку он давно не выходил на связь. Рядом с телом генерал-майора лежало пенсионное удостоверение ФСБ.

Как сообщает kp.ru, тело пролежало в квартире не менее семи дней. Наиболее вероятной причиной смерти сейчас называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В квартире сотрудника ФСБ полицейские обнаружили несколько экземпляров оружия и боеприпасы. Среди них травматический пистолет ПМ-Т, семь обойм с 9-миллиметровыми патронами, пистолеты Glock и «NF» и по три обоймы к каждому из них. Также сотрудники правоохранительных органов нашли разрешение на хранение и ношение оружия и охотничий билет AN 213196.

Между тем агентство городских новостей «Москва» сообщает, что в квартире нашли пистолеты Glock и Browning и 150 пистолетных патронов. Все объекты направлены на баллистическую экспертизу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, рассказал журналистам агентства источник в правоохранительных органах.

Ранее в феврале этого года в здании МИД России в Москве в туалете на 19-м этаже уборщица обнаружила тело 68-летнего дипломата Олега Кривова. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Кривов занимал пост старшего советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Осенью 2018 года в Челябинской области в одном из частных домов поселка Наследницкий обнаружили тело 43-летнего хозяина без признаков насильственной смерти. Мужчина работал в пограничном управлении УФСБ по Челябинской области. Следователи начали проверку по факту случившегося. Предварительной версией стало самоубийство.

Летом того же года в Тамбовском управлении ФСБ в туалете нашли тело майора, покончившего с собой. Перед этим мужчина сжег все дела в печи и оставил на своем рабочем столе записку: «Прошу никого не винить. Не справился с работой». Коллеги погибшего рассказали, что он всегда был веселым и отзывчивым человеком и «никто бы не мог и подумать», что он способен на такое. Перед смертью майор отправил в общий чат сотрудников картинку. На ней изображен ангел, который обращаясь к человеку, говорит: «Ну все, собирайся — я за тобой». Персонаж картинки отвечает: «Ну, хоть куда-то поеду летом».

В январе 2017 года на полу ванной комнаты в своей квартире обнаружили российского консула в Афинах Андрея Маланина. Мужчина скончался на 56-м году жизни. Его коллеги встревожились после того, как дипломат несколько дней не приходил на работу и не отвечал на звонки. Греческие правоохранители отмечали, что смерть сотрудника российской дипмиссии наступила по естественным причинам — в его квартире не зафиксировали признаков взлома или грабежа.

О скоропостижной смерти еще одного дипломата — старшего советника Четвертого департамента стран СНГ, 63-летнего Андрея Недосекина — стало известно летом 2017 года. Тело сотрудника МИД в московской квартире в Зоологическом переулке обнаружила его жена. СМИ, ссылаясь на данные медицинской экспертизы, сообщали, что смерть Недосекина наступила за несколько дней до того, как тело нашла супруга.