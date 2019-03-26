ФСБ задержала российского экс-министра

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ФСБ задержала бывшего российского министра 

Рамблер + ещё 22 58 минут назад
Следователи завели уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Он был задержан сотрудниками ФСБ после того, как приехал из Италии в Москву. Высокопоставленного чиновника подозревают в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.
«В период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, (Абызов) создал и возглавил преступное сообщество», — цитирует агентство Петренко.
Абызов мог покинуть РФ на фоне сообщений о деле в отношении его бизнес-партнеров
По её словам, в ОПС входили Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичёв, которые, введя в заблуждение акционеров компаний «СибЭКО» и «Региональные электрические сети», действовавших на территории Новосибирской области, похитили из бюджетов организаций около 4 млрд рублей и вывели их в оффшоры.
«Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», — отметила Петренко, подчеркнув, что дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Создание и участие в преступном сообществе».
По данным агентства, дело расследуется при поддержке оперативников ФСБ. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.
Михаилу Абызову 46 лет. С 2012 по 2018 гг. он занимал пост министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства». Абызов сложил полномочия в связи с упразднением должности. По данным СМИ, с конца 2018 года проживает в итальянской Тоскане.
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Происшествия , Видео , Образование , Екатеринбург , Свердловская Область
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