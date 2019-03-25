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Россиянин пытался провести в Эстонию почти более 800 пачек сигарет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гражданин России лишен эстонской визы за попытку провезти в Эстонию 894 пачки сигарет. Об этом сообщила Идаская префектура в понедельник.
Согласно сообщению, инцидент произошел на Нарвском контрольно-пропускном пункте 23 марта, где сотрудники эстонской таможни обнаружили в автомобиле Hyundai с российскими регистрационными номерами спрятанные там 894 пачки сигарет.
Водителем оказался 26-летний гражданин России, который был оштрафован. Он также был лишен въездной визы в Эстонию и был вынужден покинуть эту страну.
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Происшествия , Криминал , Прибалтика , Эстония
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