Неизвестный зарезал охранника в Подмосковье

Неизвестный мужчина напал с ножом на охранника одной из организаций подмосковного Подольска . ЧП произошло в Невтебазовском проезде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, от полученных ножевых ранений молодой человек скончался до приезда медиков.

В одной из организаций, расположенной в Нефтебазовском проезде в Подольске, найдено тело мужчины с ножевыми ранениями, — приводит ТАСС информацию пресс-службы подмосковного главка.

В настоящее время полицейскими опрашиваются очевидцы произошедшего, составляется фоторобот налётчика и ведется розыск злоумышленника.