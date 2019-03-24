Неизвестный зарезал охранника в Подмосковье 

Неизвестный мужчина напал с ножом на охранника одной из организаций подмосковного Подольска. ЧП произошло в Невтебазовском проезде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, от полученных ножевых ранений молодой человек скончался до приезда медиков.
В одной из организаций, расположенной в Нефтебазовском проезде в Подольске, найдено тело мужчины с ножевыми ранениями, — приводит ТАСС информацию пресс-службы подмосковного главка.
В настоящее время полицейскими опрашиваются очевидцы произошедшего, составляется фоторобот налётчика и ведется розыск злоумышленника.
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