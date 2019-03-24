Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе, сообщает главное следственное управление СК РФ по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по одному из боевых искусств. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над девочкой 2005 года рождения. Подозреваемый задержан, проверяется его причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних.