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В Московской области тренера подозревают в насилии над школьницей 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе, сообщает главное следственное управление СК РФ по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по одному из боевых искусств. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над девочкой 2005 года рождения. Подозреваемый задержан, проверяется его причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних.
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Происшествия , Криминал , СКР , Московская область
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