В Московской области тренера подозревают в насилии над школьницей

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по одному из боевых искусств. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера над девочкой 2005 года рождения. Подозреваемый задержан, проверяется его причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних.