Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Россиянку задержали на Кипре за нетрезвое вождение 

News.ru 1 час назад
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На Кипре задержана гражданка России, управлявшая автомобилем в нетрезвом виде. 39-летнюю автоледи, которая проживает в Лимассоле, остановили за превышение скорости. Она разогналась до 150 км/ч при допустимых 100.
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на кипрские СМИ. Отмечается, что женщину задержали на трассе Ларнака-Лимассол. Тесты на алкоголь и наркотики оказались положительными. Оформлен протокол, позже дело собираются передать суду.
Ранее News.ru писал, что во Вьетнаме россиянку приговорили к 18-ти годам заключения за пособничество наркобизнесу. 26-летняя девушка по поручению молодого человека получила посылку с 700 таблетками экстази из Германии. Она должна была оставить пакет в условленном месте.
News.ru: последние новости
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве Бурятские подростки напали на мужчину и изнасиловали его жену Мужчина протаранил самолётом свой дом
Происшествия , Кипр
Читайте также
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Пожары
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение