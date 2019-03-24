СМИ: Россиянку задержали на Кипре за нетрезвое вождение

На Кипре задержана гражданка России , управлявшая автомобилем в нетрезвом виде. 39-летнюю автоледи, которая проживает в Лимассоле, остановили за превышение скорости. Она разогналась до 150 км/ч при допустимых 100.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на кипрские СМИ. Отмечается, что женщину задержали на трассе Ларнака-Лимассол. Тесты на алкоголь и наркотики оказались положительными. Оформлен протокол, позже дело собираются передать суду.

Ранее News.ru писал, что во Вьетнаме россиянку приговорили к 18-ти годам заключения за пособничество наркобизнесу. 26-летняя девушка по поручению молодого человека получила посылку с 700 таблетками экстази из Германии. Она должна была оставить пакет в условленном месте.