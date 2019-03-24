Взрыв в Киеве: погиб гражданин России

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Погибшим в результате взрыва в квартире в Киеве оказался россиянин 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Гражданин РФ погиб в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве, сообщил в воскресенье начальник Голосеевского управления полиции в Киеве Олег Волошин.
Ранее сайт Espreso.tv сообщил, что в субботу вечером в Голосеевском районе украинской столицы на проспекте Науки произошел взрыв в одной из квартир четвертого этажа девятиэтажного дома. Погиб один человек. Как утверждают соседи, взорвалась граната.
"Полицейские установили личность погибшего, это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", — приводит слова Волошина пресс-служба столичной полиции.
По его словам, взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Видео , Пожары , Украина , Олег Волошин
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