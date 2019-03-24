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Экипажу лайнера Viking Sky удалось перезапустить три из четырёх двигателя 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Reuters
Экипажу лайнера Viking Sky удалось перезапустить три из четырёх двигателя.
Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на спасательные службы Норвегии.
Судно сейчас дрейфует примерно в 10 км от города Молде. По последним данным, эвакуировали 313 человек. В операции задействовано 3 вертолёта. Также рядом с круизным лайнером находятся три небольших судна.
Сообщалось, что спасательная операция осложнялась погодными условиями, сейчас ветер ослаб, и шторм прекратился. На борту судна находятся четверо граждан России, все они — члены экипажа. Они также помогают эвакуировать туристов.
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