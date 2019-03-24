Экипажу лайнера Viking Sky удалось перезапустить три из четырёх двигателя

Экипажу лайнера Viking Sky удалось перезапустить три из четырёх двигателя.

Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на спасательные службы Норвегии.

Судно сейчас дрейфует примерно в 10 км от города Молде. По последним данным, эвакуировали 313 человек. В операции задействовано 3 вертолёта. Также рядом с круизным лайнером находятся три небольших судна.

Сообщалось, что спасательная операция осложнялась погодными условиями, сейчас ветер ослаб, и шторм прекратился. На борту судна находятся четверо граждан России, все они — члены экипажа. Они также помогают эвакуировать туристов.