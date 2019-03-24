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Еще одно судно потеряло ход у берегов Норвегии 

РИА Новости 52 минуты назад
Спасатели эвакуировали девять человек с грузового судна, потерявшего ход у берегов западной Норвегии, где идет большая операция по спасению 1,3 тысячи людей с борта круизного лайнера Viking Sky, сообщает телекомпания TV2 со ссылкой на данные полиции.
Сильнейший шторм стал причиной нескольких ЧП в субботу днем у побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал в районе западной Норвегии. Так, сигнал бедствия подало грузовое судно Hagland Captain с девятью членами экипажа на борту.
"Около 19.00 (21.00 мск) полиция Мёре-ог-Ромсдала сообщила о том, что у грузового судна произошла остановка двигателя", — сообщает телекомпания.
Это произошло в том же районе, откуда сигнал бедствия подал пассажирский паром Viking Sky, на борту которого находились 1,3 тысячи человек и у которого вышел из строя один из двигателей.
"Девять человек, находившиеся на борту грузового судна, были подняты на борт двух вертолетов, которые в тот момент находились в районе ЧП и проводили эвакуацию пассажиров круизного лайнера", — говорится в сообщении TV2.
В полиции отметили, что грузовое судно в 19.35 (21.35 мск) было поставлено на якорь. Телекомпания NRK добавляет, что часть груза с судна во время шторма смыло в море.
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Происшествия , Видео , Норвегия
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