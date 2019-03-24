СМИ: В Диснейленде в Париже началась паника из-за шума неисправного эскалатора

Паника и давка началась среди посетителей парка развлечений «Диснейленд» в Париже из-за звуков, похожих на выстрелы оружия.

#BREAKING: Reports of an incident at Disneyland in Paris, France. People fleeing. pic.twitter.com/5HAVHU3NTc— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 23 марта 2019 г.

Об этом информирует AFP.

Как отмечает агентство, вероятно, панику вызвал звук поломки лифта или эскалатора, который посетители парка приняли за выстрелы оружия.

На место приехали полицейские и экстренные службы и временно закрыли парк развлечений.

Позднее МВД Франции сообщили, что тревога была ложной.

Ранее сообщалось, что во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами.