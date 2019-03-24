Паника и давка началась среди посетителей парка развлечений «Диснейленд» в Париже из-за звуков, похожих на выстрелы оружия.
#BREAKING: Reports of an incident at Disneyland in Paris, France. People fleeing. pic.twitter.com/5HAVHU3NTc— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 23 марта 2019 г.
Об этом информирует AFP.
Как отмечает агентство, вероятно, панику вызвал звук поломки лифта или эскалатора, который посетители парка приняли за выстрелы оружия.
На место приехали полицейские и экстренные службы и временно закрыли парк развлечений.
Позднее МВД Франции сообщили, что тревога была ложной.
Ранее сообщалось, что во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами.