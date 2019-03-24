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СМИ: В Диснейленде в Париже началась паника из-за шума неисправного эскалатора 

RT на русском + ещё 2 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Паника и давка началась среди посетителей парка развлечений «Диснейленд» в Париже из-за звуков, похожих на выстрелы оружия.
Об этом информирует AFP.
Как отмечает агентство, вероятно, панику вызвал звук поломки лифта или эскалатора, который посетители парка приняли за выстрелы оружия.
На место приехали полицейские и экстренные службы и временно закрыли парк развлечений.
Позднее МВД Франции сообщили, что тревога была ложной.
Ранее сообщалось, что во Франции сошёл с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами.
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