Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?

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Появились подробности массовой драки со стрельбой в Москве 

Lenta.ru 37 минут назад
Массовая драка со стрельбой у бизнес-центра в Москве произошла во время празднования дня рождения столичного предпринимателя Дмитрия Павлова. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что гостей развлекали известные российские исполнители. Ссора произошла, когда на сцене пел Валерий Меладзе. Конфликт закончился на улице: у входа в здание началась драка, затем стрельба.
Массовая драка произошла возле бизнес-центра в Москве
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В списке подозреваемых четыре человека, однако обвинение никому из них не предъявлено.
Ранее сообщалось, что в результате драки в Академическом районе Москвы пострадали два человека. Один из них получил огнестрельное ранение в голень. У второго — ушибленная травма глаза. Пострадавших госпитализировали в одно из столичных медучреждений. Остальных участников драки задержали и доставили в отдел МВД по Академическому району.
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Происшествия , Видео , Москва
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