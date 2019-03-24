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Посольство РФ уточнило число россиян на терпящем бедствие лайнере в Норвегии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: taxfreelt, imariettadavis, Twitter
Посольство находится в контакте с ОЦК и готово оказать помощь соотечественникам.
На борту терпящего бедствие лайнера в Норвегии находится четыре россиянина — все они члены экипажа. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Норвегии.
«По данным Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведется эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 4 члена экипажа — россияне)», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Посольство находится в контакте с ОЦК и готово оказать помощь соотечественникам. Ранее в ведомстве сообщали о трех россиянах-членах экипажа.
Напомним, туристический лайнер Viking Sky следовал из города Тромсе в Ставангер. У судна отказал двигатель, теперь оно не может продолжить движение. На борту находится более 1300 человек.
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