Посольство РФ уточнило число россиян на терпящем бедствие лайнере в Норвегии

Посольство находится в контакте с ОЦК и готово оказать помощь соотечественникам.

На борту терпящего бедствие лайнера в Норвегии находится четыре россиянина — все они члены экипажа. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Норвегии.

«По данным Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведется эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 4 члена экипажа — россияне)», — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Посольство находится в контакте с ОЦК и готово оказать помощь соотечественникам. Ранее в ведомстве сообщали о трех россиянах-членах экипажа.

Напомним, туристический лайнер Viking Sky следовал из города Тромсе в Ставангер. У судна отказал двигатель, теперь оно не может продолжить движение. На борту находится более 1300 человек.