Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве

Массовая драка произошла возле бизнес-центра в Москве

На юго-западе столице в районе Академический накануне на территории бизнес-центра произошла массовая драка с применением травматических пистолетов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД

В пятницу вечером в полицию поступило сообщение о драке в Академическом районе по адресу: Москва, улица Карьер, д. 2А, с. 1. Именно по этому адресу находится бизнес-центр «Карьер 2А».

По данным полиции, группа лиц в ходе конфликта начала стрелять в сторону 47-летнего мужчины, он получил огнестрельное ранение в голень, а затем был избит 37-летний мужчина, у него ушибленная рана глаза.

Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.