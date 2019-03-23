Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве

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Массовая драка произошла возле бизнес-центра в Москве 

Рамблер + ещё 3 32 минуты назад
На юго-западе столице в районе Академический накануне на территории бизнес-центра произошла массовая драка с применением травматических пистолетов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В пятницу вечером в полицию поступило сообщение о драке в Академическом районе по адресу: Москва, улица Карьер, д. 2А, с. 1. Именно по этому адресу находится бизнес-центр «Карьер 2А».
По данным полиции, группа лиц в ходе конфликта начала стрелять в сторону 47-летнего мужчины, он получил огнестрельное ранение в голень, а затем был избит 37-летний мужчина, у него ушибленная рана глаза.
Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Происшествия , Видео , МВД , РБК , Москва
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