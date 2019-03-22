На Дону школьница родила ребенка в туалете и выбросила его 

Уголовное дело возбуждено по факту убийства новорожденного ребенка его 16-летней матерью в Ростовской области.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) завели на 16-летнюю жительницу Волгодонского района.
По версии следствия, 19 марта девушка, скрывавшая факт беременности, поступила с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу Волгодонска, где ночью родила в туалете ребенка, завернула его в пакет, а утром выбросила.
Позже пакет с телом новорожденного обнаружили сотрудники больницы.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.