На Дону школьница родила ребенка в туалете и выбросила его

Уголовное дело возбуждено по факту убийства новорожденного ребенка его 16-летней матерью в Ростовской области

Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) завели на 16-летнюю жительницу Волгодонского района.

По версии следствия, 19 марта девушка, скрывавшая факт беременности, поступила с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу Волгодонска, где ночью родила в туалете ребенка, завернула его в пакет, а утром выбросила.

Позже пакет с телом новорожденного обнаружили сотрудники больницы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.