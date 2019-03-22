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В школе Дагестана из-за хлопка газа погибли трое учеников 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Следователи завели уголовное дело на директора школы в Левашинском районе Дагестана, где из-за хлопка газа погибли трое подростков, сообщается на официальном сайте СК РФ.
По данным следствия, 24 сентября 2018 года директор Карлабкинской детско-юношеской спортивной школы зная, что есть утечка из газопровода, не обеспечил безопасность обучающихся во время занятий в спортшколе. Позднее 2 октября 2018 года в тренерской комнате произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате пять подростков, находившихся в помещении, пострадали, трое из них в последующем скончались.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора "Карлабкинская детско-юношеская спортивная школа" Левашинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к обязанностям, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в релизе.
Следователи закрепляют доказательства вины подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Происшествия , Криминал , Республика Дагестан
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