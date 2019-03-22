Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уренском районе мужчина ударил соседку топором по голове 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: ТАСС
43-летний житель Уренского района осужден за покушение на убийство 56-летней односельчанки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 12 августа 2018 года в р.п. Арья. Пьяный мужчина ударил топором по руке и голове соседку, которая вступилась за его сожительницу в момент ее избиения.
Потерпевшей вовремя оказали медпомощь, и она осталась жива.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Суд приговорил его к 6 годам лишения свобод с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Newsroom24: последние новости
13-летний нижегородец погиб, упав с заброшенной высотки Определен Топ-10 крупнейших инвестпроектов Нижегородской области Никитин направил поздравления с Днем войск национальной гвардии России
Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Нижегородская Область
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение