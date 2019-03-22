В Уренском районе мужчина ударил соседку топором по голове 

43-летний житель Уренского района осужден за покушение на убийство 56-летней односельчанки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 12 августа 2018 года в р.п. Арья. Пьяный мужчина ударил топором по руке и голове соседку, которая вступилась за его сожительницу в момент ее избиения.
Потерпевшей вовремя оказали медпомощь, и она осталась жива.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Суд приговорил его к 6 годам лишения свобод с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.