В Уренском районе мужчина ударил соседку топором по голове

Преступление совершено 12 августа 2018 года в р.п. Арья. Пьяный мужчина ударил топором по руке и голове соседку, которая вступилась за его сожительницу в момент ее избиения.

Потерпевшей вовремя оказали медпомощь, и она осталась жива.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.