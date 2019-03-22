Делом об убийстве полицейского займется замглавы МВД Татарстана

Павел Серов находится на месте преступления, там же работает следственно-оперативная группа.

По данным правоохранителей, сегодня утром около отдела МВД по Нижнекамскому району неизвестный напал на участкового и нанёс ему несколько ударов ножом в шею.

Другой полицейский, ставший свидетелем произошедшего, открыл огонь по нападавшему, тот был убит. Получивший ранения сотрудник скончался в машине скорой помощи.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости

СМИ писали, что преступник якобы совершил побег из изолятора временного содержания. На данный момент эту информацию МВД не подтверждает.