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Делом об убийстве полицейского займется замглавы МВД Татарстана 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Павел Серов находится на месте преступления, там же работает следственно-оперативная группа.
По данным правоохранителей, сегодня утром около отдела МВД по Нижнекамскому району неизвестный напал на участкового и нанёс ему несколько ударов ножом в шею.
Другой полицейский, ставший свидетелем произошедшего, открыл огонь по нападавшему, тот был убит. Получивший ранения сотрудник скончался в машине скорой помощи.
Сейчас устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.
СМИ писали, что преступник якобы совершил побег из изолятора временного содержания. На данный момент эту информацию МВД не подтверждает.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Республика Татарстан
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