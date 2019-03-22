Житель Владимира приходил на собеседования и воровал деньги

В феврале этого года в полицию поступили 2 сообщения о хищении денег у сотрудниц организаций во Владимире . Деньги пропали из сумочек, находившихся в рабочих кабинетах потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 35-летний житель Гусь-Хрустального района.

Выяснилось, что мужчина под предлогом трудоустройства попадал на территории организаций и, когда потерпевшие отвлекались, воровал деньги из сумок.

В отношении подозреваемого возбуждено 2 уголовных дела. Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям.