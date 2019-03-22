В Нижнекамске мужчина убил полицейского

Полицейский в Нижнекамске в пятницу утром получил смертельное ножевое ранение рядом с городским УВД , нападавший застрелен другим полицейским, сообщили в МВД по Татарстану.

На видео нападения, которое опубликовано в соцсетях, видно, как мужчина бежит за полицейским, который, обороняясь, стреляет в нападающего. Мужчина падает. На проезжей части неподалёку лежит другой сотрудник полиции.

"Сегодня примерно в 9.45 мск около отдела МВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан неизвестный мужчина совершил нападение на участкового уполномоченного полиции и нанес ему несколько ударов ножом в шею. Ставший свидетелем происшествия коллега пострадавшего произвел из табельного оружия два выстрела в злоумышленника, в результате чего тот скончался", — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, получивший ранения сотрудник полиции умер в машине скорой помощи.

На место происшествия выехал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Павел Серов, работает следственно-оперативная группа.

Устанавливаются личность нападавшего и все обстоятельства произошедшего. Информация, что злоумышленник якобы совершил побег из изолятора временного содержания, на данный момент не подтверждается, сообщает МВД.