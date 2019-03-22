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В Липецке разворовали средства гособоронзаказа 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности проводит обыски в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге по делу о хищении госсредств, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Спецслужба проводит следственные действия — изымает документы, носители информации, иные предметы — совместно со следственным департаментом и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Дело было возбуждено «по фактам» хищений представителями ряда станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, которые были выделены на реализацию государственного оборонного заказа, а также в рамках федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.
Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , Липецк , Москва , Санкт-Петербург
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