В Липецке разворовали средства гособоронзаказа

Спецслужба проводит следственные действия — изымает документы, носители информации, иные предметы — совместно со следственным департаментом и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Дело было возбуждено «по фактам» хищений представителями ряда станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, которые были выделены на реализацию государственного оборонного заказа, а также в рамках федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.