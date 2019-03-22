Взрыв не повлиял на работу посольства России в Афинах

Инцидент с гранатой, брошенной в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах минувшей ночью, не повлиял на работу подразделений дипломатического представительства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальной странице посольства РФ в Греции в Twitter.

"Сегодняшнее происшествие у консульского отдела посольства не повлияло на его работу или других подразделений загранучреждения. Решительно осуждаем подобные противозаконные действия. Признательны за оперативную реакцию греческих компетентных властей, поддерживаем с ними плотный контакт", — заявили в посольстве.

В ночь на пятницу неизвестные лица на мотоцикле, проезжая около консульского отдела посольства РФ в Афинах, бросили гранату оборонного типа в расположенную рядом полицейскую будку. Устройство взорвалось, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время район вокруг консульского отдела оцеплен полицией, антитеррористическое подразделение полиции Греции ведет расследование.