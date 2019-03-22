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СМИ: в Колумбии восемь человек погибли при «загадочном» взрыве 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Не менее восьми человек погибли и трое получили ранения в результате загадочного взрыва, произошедшего в четверг в отделенном районе колумбийского департамента Валье-дель-Каука, сообщает портал Tiempo.
По одной из версий, взрыв мог произойти в нелегальной шахте по добыче золота, однако местность, изображенная на опубликованных в сети фотографиях, не похожа на место работы шахты, а, скорее, на индейскую деревню.
Расположена она в труднодоступном районе, куда от ближайшего проселка нужно 20 минут идти пешком. Спасателям удалось забрать раненых, однако увезти тела погибших не дали собравшиеся на месте взрыва индейцы и опустившаяся ночь. Представители властей намерены продолжить работу на месте трагедии с утра пятницы.
Другая версия гласит, что взрыв прогремел во время собрания коренных жителей поселка, куда пришли порядка 150 человек. Они давно ведут борьбу против нарушения их прав и убийств крестьянских лидеров.
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Происшествия , Видео , Колумбия
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