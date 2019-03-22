СМИ: в Колумбии восемь человек погибли при «загадочном» взрыве

Не менее восьми человек погибли и трое получили ранения в результате загадочного взрыва, произошедшего в четверг в отделенном районе колумбийского департамента Валье-дель-Каука, сообщает портал Tiempo.

По одной из версий, взрыв мог произойти в нелегальной шахте по добыче золота, однако местность, изображенная на опубликованных в сети фотографиях, не похожа на место работы шахты, а, скорее, на индейскую деревню.

Расположена она в труднодоступном районе, куда от ближайшего проселка нужно 20 минут идти пешком. Спасателям удалось забрать раненых, однако увезти тела погибших не дали собравшиеся на месте взрыва индейцы и опустившаяся ночь. Представители властей намерены продолжить работу на месте трагедии с утра пятницы.

Другая версия гласит, что взрыв прогремел во время собрания коренных жителей поселка, куда пришли порядка 150 человек. Они давно ведут борьбу против нарушения их прав и убийств крестьянских лидеров.