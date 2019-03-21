В США двух россиян обвинили в незаконных поставках электроники в РФ

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения россиянину, а также гражданину РФ Эстонии в незаконных поставках электроники из США в Россию. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Как следует из документа, обвинения предъявлены Валерию Космачеву и Сергею Ветрову . Космачев был задержан 12 сентября 2018 года в Эстонии и 14 марта экстрадирован в США. Он, по данным прокуратуры, является гражданином России, а также натурализованным гражданином Эстонии. Ветров является гражданином РФ и находится на свободе.

прокуратуре уточняют, что обвинения в адрес указанных лиц были выдвинуты в сентября 2017 года, однако объявлено о них в официальном порядке только сейчас. Космачев, по сведениям властей США, являлся руководителем компании Adamir OU, а также одним из основателей фирмы Eastline Technologies. Вторым ее основателем является Ветров. Обе компании базируются в Эстонии.

В документе утверждается, что Космачев и Ветров поставляли запрещенную для экспорта в РФ электронику двойного назначения, в том числе компьютерные чипы, из США в Эстонию. Далее они якобы организовывали поставки данной продукции из Эстонии в Россию, используя, в частности, "отмытые денежные средства".

Космачев уже предстал перед судом в США. Следующее заседание назначено на 28 марта.

В октябре 2018 года министерство торговли США внесло компании Adamir OU и Eastline Technologies в черный список за поставку запрещенной для экспорта в Россию электроники из США.