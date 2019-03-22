Спустя полгода тело пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда

Самаре на козырьке подъезда многоквартирного дома обнаружено тело девушки, которую искали с середины осени 2018 года. Лина Сторожева жила на первом этаже этого дома вместе с сыном и мамой.

Она пропала в ночь на 14 октября. Телефон девушки с не отвеченными звонками обнаружили дома, последние вызовы на нем были удалены. Розыск Сторожевой вели полиция и волонтеры, однако безрезультатно.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девушка около пяти утра 14 октября вышла на улицу, а через 12 минут вернулась обратно в подъезд. Больше из дома она не выходила, пишет новостной портал 63.ru.

Почти через полгода после исчезновения — 21 марта — дворники чистили козырьки подъездов дома, где жила пропавшая. Под метровым слоем снега на одном из них и обнаружили тело Сторожевой. Оно лежало в углублении между балконами.

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.