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Спустя полгода тело пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда 

BFM.RU + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Самаре на козырьке подъезда многоквартирного дома обнаружено тело девушки, которую искали с середины осени 2018 года. Лина Сторожева жила на первом этаже этого дома вместе с сыном и мамой.
Она пропала в ночь на 14 октября. Телефон девушки с не отвеченными звонками обнаружили дома, последние вызовы на нем были удалены. Розыск Сторожевой вели полиция и волонтеры, однако безрезультатно.
По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девушка около пяти утра 14 октября вышла на улицу, а через 12 минут вернулась обратно в подъезд. Больше из дома она не выходила, пишет новостной портал 63.ru.
Почти через полгода после исчезновения — 21 марта — дворники чистили козырьки подъездов дома, где жила пропавшая. Под метровым слоем снега на одном из них и обнаружили тело Сторожевой. Оно лежало в углублении между балконами.
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
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Происшествия , Криминал , Самара
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