В Самаре обнаружили тело пропавшей полгода назад женщины.
Как сообщает «Комсомольская правда», тело Лины Сторожевой обнаружили на козырьке дома № 160 на улице Черемшанской, где женщина проживала с 12-летним сыном и мамой.
Очевидцы рассказали, что тело нашли дворники, расчищавшие снег на козырьке подъезда.
Предположительно, причиной смерти 34-летней женщины стало самоубийство. При этом жильцы дома считают, что Сторожева была убита.
«Сама она прыгнуть так не могла. Это надо ювелирно прыгать, возле стены, под трубой. Чтобы не увидели», — сказала одна из соседок погибшей.
В СУ СК Самарской области подтвердили факт обнаружения тела и заявили, что личность погибшей определит экспертиза.
Лина Сторожева пропала 14 октября 2018 года.
Все это время женщину разыскивала полиция, близкие и волонтеры.