Пропавшую полгода назад россиянку обнаружили мертвой на козырьке дома

Самаре обнаружили тело пропавшей полгода назад женщины.

Как сообщает «Комсомольская правда», тело Лины Сторожевой обнаружили на козырьке дома № 160 на улице Черемшанской, где женщина проживала с 12-летним сыном и мамой.

Очевидцы рассказали, что тело нашли дворники, расчищавшие снег на козырьке подъезда.

Предположительно, причиной смерти 34-летней женщины стало самоубийство. При этом жильцы дома считают, что Сторожева была убита.

«Сама она прыгнуть так не могла. Это надо ювелирно прыгать, возле стены, под трубой. Чтобы не увидели», — сказала одна из соседок погибшей.

СУ СК Самарской области подтвердили факт обнаружения тела и заявили, что личность погибшей определит экспертиза.

Лина Сторожева пропала 14 октября 2018 года.

Все это время женщину разыскивала полиция, близкие и волонтеры.