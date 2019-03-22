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В Уфе школьницу изнасиловали на крыше вуза 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС
В Уфе задержан один из подростков, подозреваемых в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы, передает РИА Новости.
В соцсетях ранее появились фотографии и видео с комментариями, что на них изображены школьница и школьники, занимающиеся сексом на крыше здания​​​.
Как пояснили в следственном управлении СК РФ по Башкирии, ЧП произошло на крыше юридического института на улице Муксинова, а "героями" видео стали учащиеся лицея 160.
По официальным данным следствия, видео, где 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны двух подростков 15 и 13 лет, снято 19 марта на крыше многоквартирного дома в Уфе. В отношении 15-летнего мальчика заведено дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.
Подросток задержан полицией, с ним и с 13-летним школьником проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения 15-летнему подозреваемому. Также рассматривается вопрос о направлении 13-летнего подростка в центр временной изоляции для несовершеннолетних.
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Комментарии4
Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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