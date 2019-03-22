В Уфе школьницу изнасиловали на крыше вуза

Уфе задержан один из подростков, подозреваемых в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы, передает РИА Новости

В соцсетях ранее появились фотографии и видео с комментариями, что на них изображены школьница и школьники, занимающиеся сексом на крыше здания​​​.

По официальным данным следствия, видео, где 14-летняя девочка подверглась нападению со стороны двух подростков 15 и 13 лет, снято 19 марта на крыше многоквартирного дома в Уфе. В отношении 15-летнего мальчика заведено дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Подросток задержан полицией, с ним и с 13-летним школьником проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения 15-летнему подозреваемому. Также рассматривается вопрос о направлении 13-летнего подростка в центр временной изоляции для несовершеннолетних.