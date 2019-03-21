Скрывавшийся более 20 лет киллер предстанет перед судом

Завершено уголовное производство по факту убийства, совершённого в 1997 году.

Дело Роберта Березина, обвиняемого в убийстве по найму, совершённому группой лиц по предварительному сговору, передано на рассмотрение в суд. Следствие собрало все необходимые улики. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По версии следователей, в августе 1997-го Березин вместе с Андреем Китовым согласились на убийство предпринимателя за вознаграждение более 58 млн рублей. 19 сентября киллеры засели в подъезде жилого дома на Бутырской улице в Москве. Встретив мужчину, которого они ошибочно приняли за бизнесмена, Березин и Китов выстрелили в него 28 раз. Потерпевший скончался на месте.

В 1997 году Китов был приговорён к длительному сроку, а Березину удалось скрыться. Его задержали лишь в августе 2018 года. Следствие также установило заказчиков убийства, но прекратило уголовное производство в связи с их смертью.

Ранее News.ru писал, что суд вынес приговор жителям Иркутской области, которые совершали преступления в составе ОПГ в начале 2000-х.