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Скрывавшийся более 20 лет киллер предстанет перед судом 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завершено уголовное производство по факту убийства, совершённого в 1997 году.
Дело Роберта Березина, обвиняемого в убийстве по найму, совершённому группой лиц по предварительному сговору, передано на рассмотрение в суд. Следствие собрало все необходимые улики. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
По версии следователей, в августе 1997-го Березин вместе с Андреем Китовым согласились на убийство предпринимателя за вознаграждение более 58 млн рублей. 19 сентября киллеры засели в подъезде жилого дома на Бутырской улице в Москве. Встретив мужчину, которого они ошибочно приняли за бизнесмена, Березин и Китов выстрелили в него 28 раз. Потерпевший скончался на месте.
В 1997 году Китов был приговорён к длительному сроку, а Березину удалось скрыться. Его задержали лишь в августе 2018 года. Следствие также установило заказчиков убийства, но прекратило уголовное производство в связи с их смертью.
Ранее News.ru писал, что суд вынес приговор жителям Иркутской области, которые совершали преступления в составе ОПГ в начале 2000-х.
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