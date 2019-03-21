В США 400 священников обвиняют в сексуальных домогательствах

Юридическая фирма Jeff Anderson & Associates в США опубликовала в среду доклад, в котором приводятся имена 400 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, часть которых ранее не оглашалась церковью.

Согласно докладу, "епархии Иллинойса не публиковали все случаи и не заявляли о том, что знали о сексуальном насилии", совершенном их сотрудниками. В докладе приводятся имена около 400 священников, живых и умерших, которых в то или иное время обвиняли в сексуальных домогательствах.

"Доклад (фирмы — ред.) Anderson о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в архиепархии и епархиях Иллинойса задумывался как хронология и анализ сексуального насилия над детьми в католических учреждениях в штате Иллинойс, включая обсуждение того, как высокопоставленные священнослужители поддерживали насильников и скрывали сексуальные злоупотребления и надругательства", — говорится в докладе.

Как пишут авторы доклада, самым "шокирующим" было то, что "некоторых преступников намеренно переводили или оставляли на служебных позициях с прямым доступом к детям даже после того, как становилось известно, что они совершили сексуальное насилие в отношении детей".

Однако представители архиепархии заявили, что сообщали о всех случаях насилия.

"Архиепархия Чикаго не работает полицейским. Она сообщает обо всех обвинениях гражданским властям вне зависимости от даты предполагаемого нарушения", — говорится в заявлении архиепископства.

Епархия Рокфорда, чьи священники также включены в список, заявила, что не публиковала ряд имен в силу того, что "обвинения не были подкреплены доказательствами". Епархия при этом признала, что не знала, что один из ее священников был обвинен в домогательствах во время работы в другой епархии до того, как был опубликован доклад.