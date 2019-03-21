В США 400 священников обвиняют в сексуальных домогательствах 

Юридическая фирма Jeff Anderson & Associates в США опубликовала в среду доклад, в котором приводятся имена 400 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, часть которых ранее не оглашалась церковью.
Согласно докладу, "епархии Иллинойса не публиковали все случаи и не заявляли о том, что знали о сексуальном насилии", совершенном их сотрудниками. В докладе приводятся имена около 400 священников, живых и умерших, которых в то или иное время обвиняли в сексуальных домогательствах.
"Доклад (фирмы — ред.) Anderson о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в архиепархии и епархиях Иллинойса задумывался как хронология и анализ сексуального насилия над детьми в католических учреждениях в штате Иллинойс, включая обсуждение того, как высокопоставленные священнослужители поддерживали насильников и скрывали сексуальные злоупотребления и надругательства", — говорится в докладе.
Как пишут авторы доклада, самым "шокирующим" было то, что "некоторых преступников намеренно переводили или оставляли на служебных позициях с прямым доступом к детям даже после того, как становилось известно, что они совершили сексуальное насилие в отношении детей".
Однако представители архиепархии заявили, что сообщали о всех случаях насилия.
"Архиепархия Чикаго не работает полицейским. Она сообщает обо всех обвинениях гражданским властям вне зависимости от даты предполагаемого нарушения", — говорится в заявлении архиепископства.
Епархия Рокфорда, чьи священники также включены в список, заявила, что не публиковала ряд имен в силу того, что "обвинения не были подкреплены доказательствами". Епархия при этом признала, что не знала, что один из ее священников был обвинен в домогательствах во время работы в другой епархии до того, как был опубликован доклад.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура американского штата Иллинойс выявила около 700 случаев надругательств над несовершеннолетними со стороны священников, из которых около 500 не были должным образом расследованы, или же о них не сообщали правоохранительным органам.