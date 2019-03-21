В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами 

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
"Две школьницы. Отравление медикаментами.. Девочка 15 лет скончалась, 14 лет — в реанимации", — сказал Олефиренко.
По его словам, ЧП произошло в 4-ой школе города Красноперекопск на севере Крыма.
"Вызов был на территорию школы. Препараты, от которых отравились школьницы, неизвестны", — сказал Олефиренко.