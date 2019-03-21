В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами

Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск Крыму , сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"Две школьницы. Отравление медикаментами.. Девочка 15 лет скончалась, 14 лет — в реанимации", — сказал Олефиренко.

По его словам, ЧП произошло в 4-ой школе города Красноперекопск на севере Крыма.