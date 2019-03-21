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В Москве к отделению «Газпромбанка» подкинули коробку с надписью «Бомба» 

Агентство «Москва» + ещё 2 21 марта 2019
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции и ФСБ разыскивают неизвестного, подбросившего подозрительную коробку к отделению «Газпромбанка» на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
В ночь на 20 марта в ОВД «Черемушки» обратился оперативный дежурный «Газпромбанка», который сообщил, что в отделении организации на ул. Новочеремушкинская сработал датчик охраны периметра.
«Охранник направился на участок для проверки и обнаружил висевшую на заборе сумку, а в ней картонную коробку с надписью маркером «Бомба». Согласно записям с камер наблюдения, к ограждению подошел одетый во все черное человек, который перекинул сумку на забор и убежал в сторону ул. Цюрупы. Сотрудники спецслужб осмотрели коробку и выяснили, что в ней находилась коробка из-под сока марки «Фруктовый сад» объемом 1 литр. Также к коробке была привязана веревка с кабелем», — сказал собеседник агентства.
По данному факту правоохранители проводят проверку. Информацию о случившемся довели до ФСБ РФ.
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Происшествия , Криминал , Газпромбанк , ФСБ , МВД , Москва
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