В Москве к отделению «Газпромбанка» подкинули коробку с надписью «Бомба»

По данному факту правоохранители проводят проверку. Информацию о случившемся довели до ФСБ РФ.

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