Украинца Гриба приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гриб виновным себя не считает. Прокурор просил назначить ему как раз шесть лет колонии общего режима , адвокат — оправдать.

"Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — объявил председательствующий коллегии судей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

На оглашение приговорила приехали, в том числе, украинские журналисты и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.

Обстоятельства его задержания в августе 2017 года официально не раскрываются. Защита при этом утверждает, что молодого человека похитили российские силовики из белорусского Гомеля, где он договорился встретиться с этой девушкой.

По Уголовному кодексу РФ, иностранец, не проживающий постоянно в России и совершивший преступление за границей, подлежит уголовной ответственности в России, если преступление направлено против интересов страны.