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Приговор украинцу Грибу: шесть лет колонии за содействие терроризму 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гриб виновным себя не считает. Прокурор просил назначить ему как раз шесть лет колонии общего режима, адвокат — оправдать.
"Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — объявил председательствующий коллегии судей.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
На оглашение приговорила приехали, в том числе, украинские журналисты и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.
По версии следствия, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Обстоятельства его задержания в августе 2017 года официально не раскрываются. Защита при этом утверждает, что молодого человека похитили российские силовики из белорусского Гомеля, где он договорился встретиться с этой девушкой.
По Уголовному кодексу РФ, иностранец, не проживающий постоянно в России и совершивший преступление за границей, подлежит уголовной ответственности в России, если преступление направлено против интересов страны.
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Происшествия , Криминал , Украина , ФСИН , РИА Новости
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