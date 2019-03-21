«Верили в чудо»: приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве

Несколько девушек из Нигерии попали в сексуальное рабство в Москве . Притон, в котором они находились, обнаружили волонтеры общественной организации «Альтернатива» и полицейские. Об этом «Ридусу» сообщил лидер движения Олег Мельников.

По его словам, полицейские пришли в квартиру, где содержались девушки. Некоторые из них были несовершеннолетними, самой младшей было 16 лет. Три сутенерши, тоже гражданки Нигерии, держали девушек в квартире и заставляли оказывать секс-услуги.

«Одна из сутенерш наладила сюда «поставку» девушек. Обещала им, что они будут учиться, работать — визажистами, швеями или продавщицами. Что они будут хорошо зарабатывать, помогать семье. Но в итоге заставила оказывать сексуальные услуги. Сейчас ее арестовали на два месяца. Ей помогали три другие девушки, но их вину доказать не удалось», — сказал правозащитник.

Мельников уточнил, что часть пострадавших девушек приехала в Москву на чемпионат мира по футболу под видом болельщиц. В связи со следственными действиями имена секс-работниц, а также их количество не разглашается.

Это уже не первый случай, когда жительницы Нигерии попадают в тяжелую ситуацию в Москве. Мельников полагает, что это связано с тяжелой экономической ситуацией в африканской стране.

«Нигерия — сравнительно небольшая страна с населением почти 205 миллионов человек. Там очень сложно найти работу, особенно женщинам. Соответственно, все они верят в чудо, мечтают уехать, найти себя и помогать своим близким. У них большие семьи — в семьях девушек, с которыми мы общались, от пяти до 12 детей. Одна девушка рассказала, что у нее восемь братьев и четыре сестры. Они наивно верят в то, что здесь они кому-то нужны», — объяснил общественник.

Оказавшись в тяжелой ситуации, нигерийки не обращаются в полицию, потому что сутенеры их запугивают, добавил он.

Они боятся — у них нет документов, они не знают языка. Сложно найти в Москве человека, который знает нигерийский английский, он отличается от обычного английского. Сутенеры запугивают их магией Вуду, говорят, что у них в Нигерии есть связи. Заставляют их отрабатывать 50 тысяч долларов, которые якобы потрачены на их доставку в Россию. На самом деле их доставка обходится максимум в пять тысяч долларов, включая стоимость билетов и услуги агентов, которые их вербуют в Нигерии, — поделился Мельников.

Сейчас одна из сутенерш находится в СИЗО . Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией, сообщили в столичном главке МВД . Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Пострадавшие девушки до окончания судебного процесса будут находиться в России. Сейчас волонтеры «Альтернативы» помогают им с жильем и медицинской помощью.

«С девушками работает психолог. Позднее мы проведем все необходимые анализы. До окончания судебного процесса они будут находиться в России, потом мы отправим их домой. Постараемся найти работу в Нигерии, чтобы они больше не попали в такую ситуацию», — заключил активист.

В июле несколько сотен человек из Нигерии приехали в Москву на чемпионат мира по футболу. Они собирались устроиться здесь на работу, но остались без денег и жилья. Многим пришлось ночевать прямо возле посольства Нигерии в Москве.

В августе полицейские задержали одну из жительниц Нигерии, попавшую в секс-рабство.