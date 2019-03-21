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Экс-жена Грудинина попросила помощи у полиции 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Бывшая жена экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирина попросила у подмосковной полиции защиты. Как рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, опасения у женщины вызвал раздел имущества с экс-супругом.
По словам собеседника агентства, она подала заявление в главное областное управление МВД, попросив принять меры по обеспечению ее личной безопасности.
Оценено состояние Грудинина
Ирина Грудинина рассказала, что бывший муж не согласен с ее требованиями о разделе имущества. Она отметила, что он — влиятельный и обеспеченный бизнесмен с серьезным административным ресурсом, поэтому она опасается за свою жизнь и здоровье.
О разводе Грудинина стало известно летом прошлого года. Супруги прожили вместе около 37 лет, у них есть два сына. Издание Life сообщало, что 58-летний Грудинин около шести лет живет с 33-летней женщиной, от которой у него двое детей.
По данным ФАН, после поданного женой Грудинина иска о разделе имущества суд арестовал акции его совхоза имени Ленина.
ФАН утверждает, что после этого Грудинин забрал у женщины помещение, в котором находился ее салон красоты. Кроме того, Грудинин якобы периодически отключает свет на улице, где живет его бывшая жена, и запретил сотрудникам своего совхоза общаться с ней.
ФАН отмечает, что Ирине Грудининой полагается половина имущества экс-супруга — 30-60 миллиардов рублей. Если суд установит, что она не может сама себя обеспечивать (женщина имеет инвалидность), она будет претендовать на две трети состояния — на 40-80 миллиардов рублей.
Ранее президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу мандата депутата Госдумы, принадлежавшего умершему Жоресу Алферову, Грудинину. Его экс-супруга также опасается, что депутатский мандат позволит ему избежать справедливого раздела имущества.
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Происшествия , Видео , Общество , Жорес Алферов , Госдума , КПРФ , МВД
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