Экс-жена Грудинина попросила помощи у полиции

Бывшая жена экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирина попросила у подмосковной полиции защиты. Как рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, опасения у женщины вызвал раздел имущества с экс-супругом.

По словам собеседника агентства, она подала заявление в главное областное управление МВД , попросив принять меры по обеспечению ее личной безопасности.

Ирина Грудинина рассказала, что бывший муж не согласен с ее требованиями о разделе имущества. Она отметила, что он — влиятельный и обеспеченный бизнесмен с серьезным административным ресурсом, поэтому она опасается за свою жизнь и здоровье.

О разводе Грудинина стало известно летом прошлого года. Супруги прожили вместе около 37 лет, у них есть два сына. Издание Life сообщало , что 58-летний Грудинин около шести лет живет с 33-летней женщиной, от которой у него двое детей.

По данным ФАН, после поданного женой Грудинина иска о разделе имущества суд арестовал акции его совхоза имени Ленина.

ФАН утверждает, что после этого Грудинин забрал у женщины помещение, в котором находился ее салон красоты. Кроме того, Грудинин якобы периодически отключает свет на улице, где живет его бывшая жена, и запретил сотрудникам своего совхоза общаться с ней.

ФАН отмечает, что Ирине Грудининой полагается половина имущества экс-супруга — 30-60 миллиардов рублей. Если суд установит, что она не может сама себя обеспечивать (женщина имеет инвалидность), она будет претендовать на две трети состояния — на 40-80 миллиардов рублей.