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Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео 

Ридус + ещё 16 1 час назад
Почти полностью обнаженный мужчина совершил экскурсию по Третьяковской галерее в Москве.
В одних стрингах он прогулялся по Врубелевскому залу и полюбовался картинами, при этом не обращая никакого внимания на окружающих.
Все это время его кто-то снимал на камеру.
В итоге это видео опубликовал ФАН.
Издание также отмечает, что на теле мужчины были нарисованы красной краской какие-то знаки.
В то время как возмутитель спокойствия спокойно прохаживался по Третьяковке и подолгу стоял у полотен, другой неизвестный повесил на стену собственную картину.
Напомним, 27 января из принадлежащего галерее здания в Лаврушинском переулке была похищена картина Куинджи прямо во время работы экспозиции.
На следующий день столичные силовики задержали предполагаемого преступника, которым оказался 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Выяснилось, что полотно похититель прятал в подмосковном загородном доме.
29 января Чуприкова арестовали сроком на два месяца, а украденная им картина вскоре была возвращена в музей.
После этого инцидента Государственная Третьяковская галерея заключила договор с Росгвардией на охрану предстоящей выставки работ Ильи Репина, которая пройдет с 16 марта по 18 августа текущего года.
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Происшествия , Видео , Илья Репин , Москва
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