Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео

Почти полностью обнаженный мужчина совершил экскурсию по Третьяковской галерее в Москве

В одних стрингах он прогулялся по Врубелевскому залу и полюбовался картинами, при этом не обращая никакого внимания на окружающих.

В итоге это видео опубликовал ФАН.

Издание также отмечает, что на теле мужчины были нарисованы красной краской какие-то знаки.

В то время как возмутитель спокойствия спокойно прохаживался по Третьяковке и подолгу стоял у полотен, другой неизвестный повесил на стену собственную картину.

Напомним, 27 января из принадлежащего галерее здания в Лаврушинском переулке была похищена картина Куинджи прямо во время работы экспозиции.

На следующий день столичные силовики задержали предполагаемого преступника, которым оказался 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Выяснилось, что полотно похититель прятал в подмосковном загородном доме.

29 января Чуприкова арестовали сроком на два месяца, а украденная им картина вскоре была возвращена в музей.