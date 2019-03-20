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В Новосибирске клиент напал на ветеринара из-за смерти собаки 

Говорит Москва + ещё 1 21 час назад
Фото: кадр видео
Мужчина пришёл в клинику в нетрезвом состоянии и стал требовать личной встречи с врачом, который пытался вылечить его питомца.
Конфликт попал в объектив камер наблюдения, кадры оказались в распоряжении РЕН ТВ.
«К нам в клинику заранее обращались люди с заболевшей собакой в тяжелом состоянии, мы провели диагностику, сказали что шансов мало, информировали владельцев обо всем. 18 числа к нам пришел парень в алкогольном опьянении и требовал общения с врачом. Я вышел к нему, он стал ругаться, кричать матом, угрожать, завязалась драка», — рассказал главврач клиники Андрей Богатов.
Однако владелец умершей собаки Егор Макаров высказал свою версию произошедшего. По его словам, он привез питомца в клинику, там ему поставили капельницу и сделали уколы. А на следующий день хаски уже не проснулась.
«Я приехал в клинику не драться. Мне хотелось поговорить с главврачом о халатности их сотрудников. Он спровоцировал меня на то чтобы я его толкнул. Он этого только и ждал, он на меня набросился, мне пришлось защищаться как нормальному человеку», — рассказал Егор Макаров.
По факту потасовки в ветлечебнице возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Новосибирск
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