Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки

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В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки 

Рамблер 1 час назад
В Якутии начались задержания предполагаемых организаторов несанкционированного митинга против мигрантов и тех, протестует против них с оружием в руках, сообщает «Якутия. Инфо».
17 марта 23-летний киргиз изнасиловал женщину в Якутске. В тот же день местные жители стали получать и распространять через мессенджеры и социальные сети сообщение с призывом выйти на митинг против мигрантов.
Несанкционированная акция протеста состоялась вечером 17 марта. На ней присутствовали примерно 200 человек.
Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Она состоялась на следующий день, собрав несколько тысяч человек. Тем не менее в интернете стали появляться видеозаписи, на которых якуты пытаются решить «проблему» мигрантов самостоятельно. На одной из них некий мужчина держал мигранта на мушке пистолета, а на другой — стрелял из автомата в воздух, крича «Якутия рулит».
Оба мужчины, как сообщает «Якутия. Инфо», были задержаны полицией. Против первого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», второй был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, был задержан мужчина, 17 марта рассылавший призыв выйти на несанкционированный митинг. Он был привлечен к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
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Происшествия , Видео , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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