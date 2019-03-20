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Полиция задержала подозреваемого в краже из столичной квартиры на 7 миллионов рублей 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из квартиры на юго-западе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, в ОВД «Северное Бутово» обратилась 55-летняя москвичка, занимающаяся продажей одежды. Женщина заявила, что вернулась из командировки и обнаружила пропажу из своей квартиры на ул. Грина денег и ювелирных изделий на общую сумму 7 млн руб.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на ул. Ялтинская задержали 39-летнего москвича. Как установлено, злоумышленник выследил, когда хозяйка отлучится, и проник в квартиру путем подбора ключей. Все ювелирные украшения он сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению», — пояснили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва"
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