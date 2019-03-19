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Адвокат экс-министра Крыма приковал себя наручниками в суде 

News.ru + ещё 2 19 марта 2019
Фото: facebook.com/valadvocat
Адвокат задержанного на Украине по обвинению в госизмене экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского Валентин Рыбин после очередного переноса слушания дела его подзащитного на 11 апреля приковал себя наручниками в кабинете судьи.
Об этом сам Рыбин написал на своей странице в Facebook.
Буду дожидаться следующего заседания суда в наручниках, как мой подзащитный, — написал защитник.
Сам Михальчевский на заседании заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией, а после отставки проживает в Киеве, куда вернулся «домой», информирует ТАСС.
Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся, домой, осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитета Украины я не проводил, в референдуме участия я не принимал и никоим образом я его не организовывал, — заявил Михальчевский.
Пётр Михальчевский стал первым главой Минздрава уже российского полуострова в марте 2014 года и пробыл в этом статусе до июня того же года, когда глава Крыма Сергей Аксенов настоял на увольнении чиновника. На полуострове его обвиняли в «крышевании» схем по линии Минздрава, а также злоупотреблениях с распределением гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
Как писал ранее News.ru, российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в Киев, где 20 марта собирается присутствовать на заседании суда по делу Вышинского.
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Происшествия , Криминал , Сергей Аксенов , Татьяна Москалькова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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