Адвокат экс-министра Крыма приковал себя наручниками в суде

Адвокат задержанного на Украине по обвинению в госизмене экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского Валентин Рыбин после очередного переноса слушания дела его подзащитного на 11 апреля приковал себя наручниками в кабинете судьи.

Об этом сам Рыбин написал на своей странице в Facebook.

Буду дожидаться следующего заседания суда в наручниках, как мой подзащитный, — написал защитник.

Сам Михальчевский на заседании заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией, а после отставки проживает в Киеве, куда вернулся «домой», информирует ТАСС

Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся, домой, осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитета Украины я не проводил, в референдуме участия я не принимал и никоим образом я его не организовывал, — заявил Михальчевский.

Пётр Михальчевский стал первым главой Минздрава уже российского полуострова в марте 2014 года и пробыл в этом статусе до июня того же года, когда глава Крыма Сергей Аксенов настоял на увольнении чиновника. На полуострове его обвиняли в «крышевании» схем по линии Минздрава, а также злоупотреблениях с распределением гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.