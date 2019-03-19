В московской галерее украли пять картин и фотоаппарат

Неизвестные украли пять картин советских художников и фотоаппарат из столичной галереи.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, что инцидент произошел в доме 30/2 на улице Пречистенка в районе Хамовники ЦАО. Женщина рассказала полицейским, что из галереи пропали фотоаппарат и пять картин, написанных в 1920-х и 1970-х годах художниками Борисом Смирновым-Русецким и Михаилом Соколовым

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

По указанному адресу расположен галерейный центр «Артефакт», который включает в себя 26 художественных галерей. «Галерея ставит своей задачей возрождение традиций коллекционирования в России», — говорится на сайте центра.