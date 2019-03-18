Суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей в лагере «Сямозеро» в Карелии . Экс-директор учреждения Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 года колонии общего режима . Инструктор Валерий Круподерщиков был признан виновным по одной из статей («Оставление в опасности»), однако был освобождён из-за истечения срока давности. Остальные фигуранты были оправданы. Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Три лодки с детьми попали в шторм, две из них перевернулись. Позднее стало известно, что руководители лагеря знали о приближающейся стихии, но всё равно дали разрешение на водный турпоход.

Петрозаводский городской суд огласил приговор шести фигурантам дела о гибели детей на Сямозере. Экс-директор лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 года колонии общего режима по статье 125 УК (»Оставление в опасности») и ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков был оправдан по 238-ой статье, получил 8 месяцев колонии-поселения по 125-ой, однако был освобождён от отбывания наказания из-за истечения срока давности.

Виноградов и Решетова в июне 2016 года были взяты под стражу, Коваленко находился под домашним арестом, остальные фигуранты дела дали подписку о невыезде.

У Еленой Решетовой остались двое детей, суд постановил передать их органам опеки. Так же были удовлетворены иски к Решетовой, Виноградову и Круподерщикову о возмещении морального вреда пострадавшим по делу.

Прокуратура намерена обжаловать приговор. Гособвинение требовало назначить реальный срок всем фигурантам дела: Решетовой — 9,5 года, Виноградову — 8 лет, Круподерщикову — 6, Ильину — 4 года колонии общего режима, а Котович и Коваленко — по 6 лет колонии-поселения.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова , принявшая звонок тонущего на озере мальчика за розыгрыш, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения 14 лет её дочерью 2006 года рождения.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. За день до этого 47 детей в возрасте от 12 до 14 лет, отдыхавших в лагере «Парк-отель „Сямозеро“, в сопровождении четверых молодых инструкторов отправились на двух каноэ и одной надувной лодке в водный турпоход. Около 13:00, когда группа рассчитывала преодолеть по воде около четырёх километров до острова Фокенсуари, начался шторм и связь с группой была потеряна.

Две лодки с 24 детьми опрокинуло. Дети оказались в ледяной воде в подобранных не по размеру жилетах — они были велики и стесняли движения. Лишь 10-ти из них удалось добраться до берега и выжить. Штормом группу разбросало по разным островам на озере.

В тот день от 12-летнего Всеволода Заслонова поступило экстренное сообщение фельдшеру скорой помощи Суоярвской больницы Ирине Щербаковой, однако она проигнорировала сообщение, приняв его за детскую шалость. Мальчик в итоге погиб.

Руководство лагеря не сообщало о потере связи с группой почти целые сутки. Только 19 июня из лагеря позвонили в соседний посёлок Кудама и сказали, что не могут найти детей. Тогда были вызваны экстренные службы и началась спасательная операция. К поиску пропавших подключились волонтёры и инструкторы из соседних лагерей.

Выживших находили на удалении нескольких километров друг от друга. Замерзших и напуганных, их срочно эвакуировали в медицинские учреждения — у многих были диагностированы переохлаждение и шок. Начался поиск погибших — сначала было обнаружено 13 тел, один мальчик долго числился пропавшим без вести, но в итоге через неделю он был найден мёртвым около населённого пункта Лахта.

По факту гибели детей было заведено уголовное дело по нескольким статьям — „Оставление в опасности“, „Халатность“, „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Директор лагеря Елена Решетова и её заместитель Вадим Виноградов были задержаны и допрошены. Решетова рассказала следователям, что не знала о походе. Виноградов, в свою очередь, знал о штормовом предупреждении, однако разрешил выход детей на воду. Также выяснилось, что одна из участвовавших в турпоходе лодок была технически неисправна.

По версии следствия, Решетова знала о выходе на воду, а Виноградов сообщил ей о наступлении шторма. Более того, руководители лагеря пытались скрыть трагедию и долго не обращались в экстренные службы.

Инструкторы, находившиеся с детьми в походе, попали под подписку о невыезде и домашние аресты. Также было начато следствие в отношении чиновники Роспотребнадзора.

Пострадавшими в трагедии были признаны 57 человек. В ходе расследования было допрошено более 1,5 тысячи человек, 500 из которых являлись несовершеннолетними.

20 июня 2016 года был объявлен в Карелии днём траура. В дань памяти погибшим детям неподалёку от Сямозера была поставлена православная часовня и воздвигнут мемориал.