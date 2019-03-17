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Взрыв прогремел в Лос-Анджелесе из-за утечки газа
Москва24
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1 час назад
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РИА Новости
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В
городе Лос-Анджелес
в штате Калифорния произошел взрыв из-за утечки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter службы пожарной охраны города. Имеются сведения о нескольких пострадавших. Обстоятельства инцидента уточняются.
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