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Взрыв прогремел в Лос-Анджелесе из-за утечки газа 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Лос-Анджелес в штате Калифорния произошел взрыв из-за утечки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter службы пожарной охраны города. Имеются сведения о нескольких пострадавших. Обстоятельства инцидента уточняются.
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Происшествия , В мире , США , Лос-Анджелес
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