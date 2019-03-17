В Калининграде обезвредили крупнокалиберный снаряд

В центре Калининграда обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот (БФ).

«Опасная находка была обнаружена при проведении строительных работ на улице Александра Невского в областном центре. Военнослужащие Балтийского флота вывезли боеприпас на полигон в Калининградской области, где он будет уничтожен методом подрыва», — рассказали на флоте.

В этом районе города в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция. Поэтому обезвреживание взрывоопасных предметов проводится группами разминирования практически ежедневно.

Чаще всего снаряды обнаруживают в ходе строительных работ — при рытье котлованов и траншей.