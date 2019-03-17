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В Калининграде обезвредили крупнокалиберный снаряд 

Мир24 + ещё 5 17 марта 2019
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
В центре Калининграда обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Балтийский флот (БФ).
«Опасная находка была обнаружена при проведении строительных работ на улице Александра Невского в областном центре. Военнослужащие Балтийского флота вывезли боеприпас на полигон в Калининградской области, где он будет уничтожен методом подрыва», — рассказали на флоте.
В этом районе города в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция. Поэтому обезвреживание взрывоопасных предметов проводится группами разминирования практически ежедневно.
Чаще всего снаряды обнаруживают в ходе строительных работ — при рытье котлованов и траншей.
Накануне сообщалось, что на стройке в Минске обнаружили стокилограммовую авиабомбу советского производства. В сопровождении экипажа ГАИ снаряд увезли за пределы города на подрывную площадку.
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Происшествия , Армия , ГИБДД , Интерфакс , Калининград
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