В Калининграде обезвредили крупнокалиберный снаряд 

В центре Калининграда обезвредили 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Балтийский флот (БФ).
«Опасная находка была обнаружена при проведении строительных работ на улице Александра Невского в областном центре. Военнослужащие Балтийского флота вывезли боеприпас на полигон в Калининградской области, где он будет уничтожен методом подрыва», — рассказали на флоте.
В этом районе города в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция. Поэтому обезвреживание взрывоопасных предметов проводится группами разминирования практически ежедневно.
Чаще всего снаряды обнаруживают в ходе строительных работ — при рытье котлованов и траншей.
Накануне сообщалось, что на стройке в Минске обнаружили стокилограммовую авиабомбу советского производства. В сопровождении экипажа ГАИ снаряд увезли за пределы города на подрывную площадку.