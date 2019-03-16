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На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства пяти человек и хранении оружия.
Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по области.
«Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», — указано в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола с 20 февраля 2019 года.
В полиции добавили, что мужчина состоял в преступной группе, он обвиняется в убийстве пяти человек в станице Первомайской в Чечне на почве межнациональной розни, произошедшем в 2008 году.
Ранее в Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина.
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