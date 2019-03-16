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Звезду реалити-шоу нашли мертвым в лесу 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: соцсети
Участник британского реалити-шоу «Остров любви», бывший футболист Майк Таласситис (Mike Thalassitis) найден мертвым в лесу около своего дома в графстве Эссекс. Об этом пишет Mirror.
Ему было 26 лет. Причина смерти не называется.
Таласситис успешно играл за молодежную сборную Кипра U21, однако известность ему принесла не игровая карьера, а участие в 2017 году на шоу знакомств. Благодаря своему поведению он получил прозвище «Грязный Майк», а также приобрел репутацию негодяя.
В августе 2018 года финалистку шоу талантов Britain’s Got Talent (британский аналог «Минуты славы») Симонн Керр (Simonne Kerr) убили в собственном доме в Лондоне. Полицейские констатировали смерть от ножевого ранения.
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