Обнародован отчет о смерти Лесина

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Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что у Лесина выявили перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти. Однако неизвестно, когда именно наступила травма: до смерти или же после.
Суд в США постановил обнародовать результаты вскрытия тела Михаила Лесина
Также в отчете нет данных о насильственной смерти Лесина, уточняет организация.
Ранее сообщалось, что была определена причина смерти Михаила Лесина.
Бывший министр печати и экс-глава "Газпром-медиа" Михаил Лесин скончался на 58-м году жизни в гостинице Hotel Dupont в центре Вашингтона.
Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Он также был председателем правления ОАО "Газпром-медиа-холдинг" с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.
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