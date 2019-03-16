Обнародован отчет о смерти Лесина

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что у Лесина выявили перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти. Однако неизвестно, когда именно наступила травма: до смерти или же после.

Также в отчете нет данных о насильственной смерти Лесина, уточняет организация.

Ранее сообщалось, что была определена причина смерти Михаила Лесина.

Бывший министр печати и экс-глава "Газпром-медиа" Михаил Лесин скончался на 58-м году жизни в гостинице Hotel Dupont в центре Вашингтона.

Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Он также был председателем правления ОАО "Газпром-медиа-холдинг" с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.