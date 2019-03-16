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Мигрант прострелил ягодицы посетителю московского кафе 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мигрант прострелил ягодицы обидчику после конфликта в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 16 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, участниками конфликта были выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Причиной стало то, что первый, находясь в одном из заведений в районе Люблино, случайно наступил второму на ногу. После того, как оба посетителя вышли на улицу, уроженец Азербайджана достал оружие и прострелил обидчику ягодицы.
Пуля прошла навылет, потерпевший был доставлен в больницу. Стрелявший в него скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
17 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка работников автомойки из Узбекистана, во время которой зарезали двоих человек.
14 февраля десятки человек с огнестрельным оружием и ножами устроили побоище в Печатниках, пострадал один человек, возбуждено дело по статье «Хулиганство». Участниками драки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.
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Происшествия , МВД , Lenta.ru , Азербайджан , Москва , Таджикистан
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