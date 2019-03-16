Девочка выжила после падения из окна больницы

Девочка-подросток выжила после падения с шестого этажа больницы в центре Москвы . Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошёл в Филатовской детской клинической больнице на улице Садовая-Кудринская, дом 15 строение 10. Девочка в возрасте 16 лет упала на козырёк с шестого этажа, передаёт РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным пострадавшая в результате ЧП получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника.

Как писал ранее News.ru, следственные органы проверяют информацию о ЧП с шестилетним ребёнком в подмосковном Долгопрудном. На девочку упал кирпич.