Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девочка выжила после падения из окна больницы 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девочка-подросток выжила после падения с шестого этажа больницы в центре Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Инцидент произошёл в Филатовской детской клинической больнице на улице Садовая-Кудринская, дом 15 строение 10. Девочка в возрасте 16 лет упала на козырёк с шестого этажа, передаёт РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным пострадавшая в результате ЧП получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника.
Как писал ранее News.ru, следственные органы проверяют информацию о ЧП с шестилетним ребёнком в подмосковном Долгопрудном. На девочку упал кирпич.
News.ru: последние новости
Полиция нашла родственников девочки-маугли Спасённая из запертой квартиры девочка начала говорить Судно из Либерии село на мель в Керченском проливе
Происшествия , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение