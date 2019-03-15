Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве произошла массовая драка русских и чеченцев 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Фото: kuntsevoplaza.ru
В московском торговом центре «Кунцево-Плаза» вечером 14 марта произошла массовая драка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.
По словам собеседников портала, в конфликте участвовали 10-12 человек, среди которых были русские и чеченцы. Драка началась на четвертом этаже ТЦ, затем ее участники вышли на улицу.
Источники РБК заявили, что в ходе конфликта один из его участников демонстрировал пистолет.
Информации о пострадавших в результате драки нет. Полиция опрашивает сотрудников торгового центра, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Почти неделю назад массовая драка произошла в районе станции метро «Люблино». В результате медицинская помощь потребовалась четырем участникам конфликта. Они получили ножевые ранения и ранения из травматического оружия.
Происшествия , Криминал , РБК , Москва
Читайте также
Видео
Паника в Новой Зеландии: у вокзала прогремел взрыв
Происшествия
Кровь повсюду. Трагедия в Новой Зеландии
Происшествия
Пока вы спали: Грудинин покинет совхоз
Общество
Опубликовано видео расстрела мечетей в Новой Зеландии
Происшествия
Новый скандал: Украину накажут за отказ от «Евровидения»
Украина Статьи
Скандал в детском онкоцентре. Детей заражали 10 лет
Происшествия
Началовой грозит ампутация
Шоу-бизнес
ЗРК «Оса» и «Тункугска» поразили цели в Азовском море
Армия Оружие
Москвичей обрекли на куртки до середины апреля
Погода Новости Москвы
ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение