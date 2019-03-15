В Москве произошла массовая драка русских и чеченцев

В московском торговом центре «Кунцево-Плаза» вечером 14 марта произошла массовая драка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседников портала, в конфликте участвовали 10-12 человек, среди которых были русские и чеченцы. Драка началась на четвертом этаже ТЦ, затем ее участники вышли на улицу.

Источники РБК заявили, что в ходе конфликта один из его участников демонстрировал пистолет.

Информации о пострадавших в результате драки нет. Полиция опрашивает сотрудников торгового центра, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Почти неделю назад массовая драка произошла в районе станции метро «Люблино». В результате медицинская помощь потребовалась четырем участникам конфликта. Они получили ножевые ранения и ранения из травматического оружия.